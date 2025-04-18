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В Комитете ГД по туризму спрогнозировали цены на отдых в Анапе

На курорт можно приехать тем, для кого купание в море - не основной вид отдыха.
Владимир Рубанов 2025-04-18 17:28:58
© Фото: Anvar Galeev, Russian Look, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В Анапе летом откроются крупные средства размещения, спрогнозировала зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

«Я думаю, что будут работать крупные отели и санатории, и они будут все издержки от недостатка туристов закладывать в стоимость. А маленькие скорее всего предпочтут не открываться, чтобы не нести дополнительных затрат», - рассказала депутат.

Возможно, ограничения на купание в море вызовут снижение цен, но отельеры будут перекладывать свои потери в стоимость размещения, считает зампред комитета.

«Я думаю, что можно предположить, что будет снижение. Но насколько - трудно сказать. Я думаю, что большинство отелей просто не откроются. Поэтому если широкого предложения не будет, то это будет дефицит средств размещения. И не факт, что подешевеет», - рассказала Костенко.

В Анапу можно приехать тем, для кого купание в море - не основной вид отдыха, добавила депутат. Там можно посетить винодельни, достопримечательности, Кипарисовое озеро, туристические места.

Роспотребнадзор признал пляжные зоны в Анапе и Темрюкском районе не соответствующими нормам безопасности. Причина - разливы мазута. Глава ведомства Анна Попова заявила, что курортный сезон состоится, но без использования пляжей и без купания в море.

#Краснодарский край #отдых #анапа #наш эксклюзив #море #загрязнение #мазут #Пляжи
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