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Водителя автобуса, попавшего в ДТП под Пермью, вырезали из авто

Жертв в результате аварии с участием трех авто нет, пострадали один ребенок и трое взрослых.
Лиза Губина 2025-04-18 17:18:54
© Фото: mvd_59, Telegram © Видео: ГУ МВД России по Пермскому краю

Водителя микроавтобуса с детьми, столкнувшегося под Пермью с лесовозом, пришлось вырезать из авто, он жив, сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Всего в ДТП пострадали один ребенок и трое взрослых, жертв нет.

«Детей повезли осматривать, сейчас они в больнице. По предварительным данным, пострадал один ребенок. Водителя автобуса буквально вырезали из машины, но он тоже выжил», - уточнили в краевом МВД.

Напомним, сегодня произошло ДТП с участием трех авто - сначала микроавтобус врезался в белый легковой автомобиль, который из-за столкновения перевернулся на обочину, а после - с лесовозом. На кадрах с места видно, что перед автобуса и легковушка превратились в груду металла.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По данным ГАИ, водитель микроавтобуса ехал слишком быстро, из-за чего произошла аварийная ситуация.

#Пермский край #ДТП #наш эксклюзив #микроавтобус #МВД России
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