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Микроавтобус с детской хоккейной командой врезался в лесовоз под Пермью

По предварительным данным, водитель микроавтобуса ехал слишком быстро и не выдержал безопасную дистанцию.
Владимир Рубанов 2025-04-18 16:14:13
© Фото: СУ СК по Пермскому краю © Видео: ГУ МВД России по Пермскому краю

Микроавтобус с игроками детской хоккейной команды попал в ДТП в районе Березников Пермского края. Один ребенок и один взрослый госпитализированы, сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

По информации ГАИ, пострадали водитель и четверо пассажиров микроавтобуса, в том числе один несовершеннолетний.

Всем, кто пострадал, оказывают медицинскую помощь. Некоторых детей направили на амбулаторное лечение и в травмпункт для дополнительного осмотра.

Юные хоккеистки ехали со всероссийских соревнований «Золотая шайба», который проходил в городе Чайковский.

Авария с участием трех автомобилей произошла на 142-м километре автодороги Пермь - Березники, уточнили в краевой ГИБДД. По предварительным данным, водитель микроавтобуса ехал слишком быстро, не выдержал безопасную дистанцию и «догнал» легковушку, которую от удара отбросило в кювет. Потом микроавтобус врезался в попутный лесовоз.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На месте работают следователи.

#Спорт #в стране и мире #дети #Пермский край #авария #ДТП #следствие #Прикамье #березники
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