Егор Кончаловский считает, что Зеленский справедливо ввел санкции против него

Российский кинорежиссер Егор Кончаловский заявил, что Владимир Зеленский сделал правильно, введя санкции в его отношении. По его словам, все «наконец-то встало на свои места».

«Я чувствую, что справедливость восторжествовала наконец-то. То, что я был в Донбассе несколько раз, и вообще мое отношение к происходящему сегодня в мире. Сделал он правильно», - сказал режиссер в разговоре со «Звездой».

Он заключил, что особой печали по этому поводу не испытывает.

О введенных против деятеля культуры украинских ограничениях стало известно сегодня, 18 апреля. Они среди прочего предполагают блокировку активов на Украине, лишение всех государственных наград и аннулирование лицензий.

Напомним, помимо Кончаловского, в «черный список» Зеленского вошли другие российские певцы и артисты. Всего перечень пополнили 20 фамилий. Среди них Александр Панкратов-Черный, Евгений Миронов, Николай Цискаридзе, Ярослав Дронов и другие.