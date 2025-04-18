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Егор Кончаловский считает, что Зеленский справедливо ввел санкции против него

Сегодня глава киевского режима ввел санкции в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта.
Лиза Губина 2025-04-18 16:21:10
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Российский кинорежиссер Егор Кончаловский заявил, что Владимир Зеленский сделал правильно, введя санкции в его отношении. По его словам, все «наконец-то встало на свои места».

«Я чувствую, что справедливость восторжествовала наконец-то. То, что я был в Донбассе несколько раз, и вообще мое отношение к происходящему сегодня в мире. Сделал он правильно», - сказал режиссер в разговоре со «Звездой».

Он заключил, что особой печали по этому поводу не испытывает.

О введенных против деятеля культуры украинских ограничениях стало известно сегодня, 18 апреля. Они среди прочего предполагают блокировку активов на Украине, лишение всех государственных наград и аннулирование лицензий.

Напомним, помимо Кончаловского, в «черный список» Зеленского вошли другие российские певцы и артисты. Всего перечень пополнили 20 фамилий. Среди них Александр Панкратов-Черный, Евгений Миронов, Николай Цискаридзе, Ярослав Дронов и другие.

#Россия #Украина #санкции #Владимир Зеленский #Егор Кончаловский #наш эксклюзив #кинорежиссер
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