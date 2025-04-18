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Зеленский ввел санкции против Расторгуева, Кончаловского и Куклачева

Ограничения ввели в отношении 20 российских деятелей культуры и спортсменов.
Сергей Лебедев 2025-04-18 15:22:35
© Фото: Photoagency Interpress, Global Look Press

Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 20 российских деятелей культуры и спортсменов. Под них попали актеры Александр Панкратов-Черный, Евгений Миронов, Виталий Гогунский, Оскар Кучера, Никита Джигурда и Ирина Апексимова, певцы Ярослав Дронов, Гарик Сукачев, Александр Розенбаум, Николай Расторгуев  и Роман Чумаков (Жиган).

Также ограничения наложили на режиссера Егора Кончаловского, руководителя Театра кошек Юрия Куклачева, артиста балета Николая Цискаридзе и других.

Введенные санкции предполагают блокировку активов на Украине, лишение всех госнаград, аннулирование лицензий и запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности.

Напомним, на прошлой неделе под санкции попали ведущая телеканала «Звезда» Надана Фридрихсон и наш корреспондент Анатолий Бородкин. 

#Россия #Украина #Киев #санкции #ограничения
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