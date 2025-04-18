Лавров и Аракчи обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Ирана

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи в Москве. Одной из обсуждаемых тем стала ядерная программа Ирана. По окончании встречи дипломаты провели пресс-конференцию.

Так, в МИД России заявили, что Москва приветствует стремление Тегерана и Вашингтона достичь договоренностей по иранскому ядерному вопросу и при необходимости готова содействовать.

«Мы готовы помогать, посредничать, играть любую роль, которая с точки зрения Ирана будет полезной и которая будет приемлема Соединенным Штатам», - сказал министр в ходе пресс-конференции.

Одновременно с этим он обратил внимание на то, что в России считают рискованными попытки «нагрузить» ирано-американские переговоры вопросами, не имеющими отношение к ядерной повестке.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин принял министра иностранных дел Ирана в Кремле. Аракчи передал российскому лидеру послание верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. По словам Лаврова, Владимир Путин остался очень доволен итогами разговора.