Путин принял в Кремле главу МИД Ирана Аракчи

Президент Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Кремле. Глава МИД Ирана находится в Москве с визитом.

На встрече от России присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От Ирана - посол Ирана в России Казем Джалали.

Перед поездкой в Россию Аракчи заявил, что его цель - передать письменное послание верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Владимиру Путину.

«В этом послании были упомянуты важные международные и региональные события, а также двусторонние обсуждения», - цитирует заявление министра агентство IRNA.

Ранее в Омане состоялся первый раунд переговоров по иранской ядерной программе между Аббасом Аракчи и спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.

Второй раунд консультаций США и Ирана может пройти в Риме 19 апреля, сообщало издание Axios. Россия и Китай могут в качестве гарантов принять участие в соглашении, заявляли в Иране.