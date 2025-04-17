Там, где совсем недавно шли ожесточенные бои, стоит американский Abrams. По нему наши ребята работали FPV-дронами. Защитный мангал уничтожен полностью. Есть пулеметная лента. Вероятно, всушники пытались отстреливаться, но ничего не вышло. Танк остался здесь.

Но изначально этот американский танк боевики ВСУ подорвали сами. В спешке, покидая район Малой Локни, в первую очередь пытались вывезти именно Abrams. Но в сравнении с нашими танками он тяжелый. Его сложно развернуть в ограниченном пространстве. Как результат - враг подорвался на собственной противотанковой мине.

Таких мин там, где еще месяц назад были боевики, в полях - сотни. Их еще только предстоит уничтожить. Деревню Викторовка западнее Малой Локни освободили месяц назад. Для всушников этот населенный пункт был важным транспортным узлом.

По пути натыкаемся на кратер глубиной около 10 метров. Это результат прилета нашей авиационной бомбы. А рядом - французская БМП, вероятно, уничтоженная во время атаки.

Чуть поодаль еще один танк - советский Т-72. Его уничтожил батальон полка контроля территории «Юг». Сегодня это подразделение работает в Курской области в составе группировки войск «Север».

«Этот танк выкатывался, работал по нашим позициям в сторону Кругленького, Никольского. Наш фпвшник сработал, как видите, на пятерочку», - рассказал командир роты полка контроля территории «Юг» с позывным Чигрит.

Большую часть уничтоженной техники ВСУ отсюда наши бойцы уже вывезли и отправили в музеи. Но военной техники у боевиков в районе Малой Локни было так много, что даже сейчас, спустя месяц после освобождения, мы нашли больше 10 единиц.

Боевая машина пехоты Bradley с характерным всушным треугольником подорвалась на противотанковой мине. Рядом видно кратер, где произошел взрыв. А потом наши операторы БПЛА филигранно добили эту технику.

Брошенные французские пикапы оклеены в песочную пленку. Военные предполагают, что его привезли на Украину с Ближнего Востока. По разнообразию уничтоженной здесь техники ВСУ можно изучать географию.

Но наши бойцы предпочитают военное дело. С ювелирной точностью уничтожают дронами и пехоту, и опорники врага, БМП, танки. Разницы нет - была бы цель. Одной из таких целей стал американский бронеавтомобиль HMMWV. Его подбили на территории женской колонии в Малой Локне. Той самой колонии, где в августе прошлого года бойцы 12 дней сдерживали превосходящие силы противника и сорвали атаку всушников на Курскую атомную электростанцию. В первые дни бои приняли сотрудники ФСИН совместно с Росгвардией.

Здесь стоят три подбитых украинских бронетранспортера «Козак». Сегодня эта женская колония не только символ стойкости и мужества наших защитников, но и своеобразный музей техники ВСУ под открытым небом.

Знак предупреждает: это линия боевого соприкосновения. Она проходила здесь месяц назад. И сейчас можно оценить масштаб разрушений. Все села, которые когда-то занимал враг, серьезно пострадали. Большинство частных домов уничтожены. Ольговка - самое северное село, до которого дошел враг. В ней нет ни одного целого здания. Но сегодня здесь уже спокойно, а врага продолжают выдавливать с Курской земли. С момента вторжения киевский режим уже потерял почти 75 тысяч боевиков.