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Климов: для украинцев меморандум о ресурсах станет продолжением кабалы

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что окончательное соглашение с Украиной по поводу полезных ископаемых будет подписано 24 апреля.
Ирина Егорова 2025-04-18 13:55:57
© Фото: Simon Hasteg Rd, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Меморандум о намерении заключить сделку о полезных ископаемых между США и Украиной пока не несет юридической пользы, это лишь декларация намерений, условно, «записочка на память», никакого договора пока нет, заявил в комментарии «Звезде» зампредседателя Комитета СФ России по международным делам Андрей Климов.

«Если Украиной называть киевский режим, то свои бонусы найдутся. Если иметь в виду людей, которые на этой территории находятся под кабалой новых колонизаторов, то им дорога в продолжение кабалы», - выразил свое мнение о пользе меморандума Климов.

Также данный документ свидетельствует о публичном признании украинской хунтой долгов перед Америкой, добавил сенатор.  

Согласно тексту меморандума о намерениях по редкоземам, Вашингтон и Киев создают инвестфонд для восстановления Украины. Стороны признают, что США оказали «значительную материальную поддержку Украине» с февраля 2022 года, хотят прочного мира и желают вместе инвестировать в Украину. Переговоры премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с главой Минфина США Скоттом Бессентом должны состояться на следующей неделе.

По словам главы Белого дома Дональда Трампа, США намерены заключить сделку с Украиной по ее полезным ископаемым в следующий четверг, 24 апреля. Двум сторонам предстоит прийти к окончательному соглашению, подписать его и ратифицировать парламентами.

 

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