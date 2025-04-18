Цивилева объяснила важность адаптивной одежды для тяжелораненых

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева заявила, что участникам спецоперации, получившим тяжелые ранения, нужна качественная адаптивная одежда и обувь.

«Многие наши герои проявляют себя сразу в нескольких сферах - проводят патриотические мероприятия, занимаются спортом, проходят обучение или переобучение, устраиваются на работу. Конечно, во всех ситуациях им нужна одежда и обувь - качественная, удобная, стильная. Это позволит чувствовать себя увереннее и свободнее», - приводит слова Цивилевой фонд «Защитники Отечества».

Также в сообщении отмечено, что на организованный фондом конкурс адаптивной одежды «На крыльях» поступило уже 284 заявки от различных модельеров и дизайнеров.

Среди конкурсантов - представители из Белоруссии, Нигерии, Турции, Иордании. Если говорить о российских регионах, то больше всего заявок поступило из Санкт-Петербурга, Кемеровской области, Москвы, Свердловской области, республик Башкортостан и Татарстан, Краснодарского края. Свыше половины конкурсантов представляют различные организации, еще 69 - студенты профильных учебных заведений.

Ранее Анна Цивилева сообщила, что адаптивная одежда включена в список средств реабилитации раненых. Теперь фонд «Защитники Отечества» сможет выдавать ее ветеранам с инвалидностью.