Курсанты ВМФ в Петербурге потушили «пожар» на корабле за четыре минуты

В объединенном учебном центре Военно-морского флота России состоялся выпускной экзамен, в ходе которого курсанты продемонстрировали навыки борьбы за живучесть корабля. Корреспондент Александр Тарасенко наблюдал за занятиями, максимально приближенными к реальным чрезвычайным ситуациям на флоте.

По легенде учений, во внутреннем отсеке учебного тренажера, полностью имитирующего корабельные помещения, произошел взрыв, вызвавший пожар. У курсантов есть четыре минуты на ликвидацию возгорания.

Курсанты используют жаростойкие костюмы, противогазы и дыхательные аппараты. Чтобы дым не распространялся по кораблю, первое, что делают моряки, это отключают вентиляцию и полностью герметизируют отсек. Инструкторы через камеры следят за каждым движением курсантов - все ошибки подробно разбирают после тренировки. Такой подход, конечно, приносит свои плоды.

«Сначала были суета и паника, но с опытом мы научились действовать быстро и слаженно», - поделился курсант Игорь Котов.

Второй этап экзамена - устранение условных пробоин в корпусе корабля. Под давлением в отсек подавалась вода, имитирующая поступление забортной жидкости. Пробоины матросы закрывают зажимами, самые большие дыры заколачивают сваями. Счет времени здесь идет на секунды, чтобы предотвратить затопление.

«Медлить нельзя - корабль может уйти на дно», - отметил курсант Даниил Бирюков.

Объединенный учебный центр ВМФ, расположенный в Ломоносове, готовит специалистов больше чем по 10 военно-морским специальностям, включая связистов, гидроакустиков, операторов радиолокационных станций и корабельных коков.

Экзамены подтвердили, что курсанты готовы к самым сложным сценариям на флоте. Благодаря тренировкам и современным тренажерам будущие моряки не только осваивают теорию, но и учатся сохранять хладнокровие в критических ситуациях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.