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В Петербурге операторов дронов научили топить безэкипажные катера

В центре Военно-морского флота учат управлять дроном во время качки, следить за объектом и сбрасывать боеприпас в окоп противника.
Роман Закурдаев 2024-08-23 17:36:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В небе над Финским заливом выписывает пируэты FPV-дрон. В какой-то момент, словно крылатый хищник, атакует свою жертву - безэкипажный катер условного противника.

Во время работы оператора БПЛА качают на пирсе, чтобы уже на корабле в море рука не дрогнула. Военные моряки учатся управлять дронами на земле, преодолевая различные препятствия.

В объединенном учебном центре Военно-морского флота готовят операторов БПЛА, которые необходимы для воздушной разведки, а также учат управлению ударными дронами-камикадзе. Еще один обязательный элемент обучения - сброс боеприпасов с дрона на точность в окоп на условного противника.

На специальных учебных сборах сейчас в основном старшие офицеры. На местах, в своих подразделениях им предстоит формировать отдельные расчеты операторов БПЛА.

«Мы готовим подразделения, которые принимают участие в боевой деятельности на земле. Самых лучших операторов мы отбираем, из них создаем корабельные расчеты БПЛА и готовим к действиям с надводных кораблей Военно-морского флота», - рассказывает заместитель начальника объединенного учебного центра ВМФ по учебной работе Сергей Савченко.

Курс подготовки уже перевалил за экватор, впереди контрольные полеты, экзамены и отправка на передовую, в зону специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#дроны #полигон #операторы
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