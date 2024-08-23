В Петербурге операторов дронов научили топить безэкипажные катера

В небе над Финским заливом выписывает пируэты FPV-дрон. В какой-то момент, словно крылатый хищник, атакует свою жертву - безэкипажный катер условного противника.

Во время работы оператора БПЛА качают на пирсе, чтобы уже на корабле в море рука не дрогнула. Военные моряки учатся управлять дронами на земле, преодолевая различные препятствия.

В объединенном учебном центре Военно-морского флота готовят операторов БПЛА, которые необходимы для воздушной разведки, а также учат управлению ударными дронами-камикадзе. Еще один обязательный элемент обучения - сброс боеприпасов с дрона на точность в окоп на условного противника.

На специальных учебных сборах сейчас в основном старшие офицеры. На местах, в своих подразделениях им предстоит формировать отдельные расчеты операторов БПЛА.

«Мы готовим подразделения, которые принимают участие в боевой деятельности на земле. Самых лучших операторов мы отбираем, из них создаем корабельные расчеты БПЛА и готовим к действиям с надводных кораблей Военно-морского флота», - рассказывает заместитель начальника объединенного учебного центра ВМФ по учебной работе Сергей Савченко.

Курс подготовки уже перевалил за экватор, впереди контрольные полеты, экзамены и отправка на передовую, в зону специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.