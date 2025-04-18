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Пенсионерам напомнили о льготах за капремонт

Те, кто старше 80 лет, полностью освобождены от платы за капитальный ремонт многоквартирного дома.
Сергей Лебедев 2025-04-18 12:35:33
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

В России пенсионеры в возрасте старше 80 лет полностью освобождены от платы за капитальный ремонт многоквартирного дома. Об этом в беседе с aif.ru напомнила сенатор Ольга Епифанова.

«Пенсионеры в возрасте от 70 до 79 лет имеют право оплачивать лишь половину взноса на капитальный ремонт», - отметила она.

Епифанова добавила, что ветераны труда и инвалиды первой и второй группы тоже имеют право на скидку в 50% при оплате капремонта.

Напомним, в феврале этого года в России приняли закон об изменениях в правилах сбора средств на капитальный ремонт многоквартирных домов. Теперь те, кто собирают деньги на спецсчет, будут платить на 10% больше. Таким образом, размер взноса увеличился с 50% до 60%.

Согласно действующему законодательству, жильцы многоквартирных домов могут выбирать один из двух способов, позволяющих распоряжаться средствами на капремонт - перечислять деньги региональному оператору или создать свой спецсчет.

#льгота #пенсионеры #скидка #Плата #капремонт
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