Пенсионерам напомнили о льготах за капремонт

В России пенсионеры в возрасте старше 80 лет полностью освобождены от платы за капитальный ремонт многоквартирного дома. Об этом в беседе с aif.ru напомнила сенатор Ольга Епифанова.

«Пенсионеры в возрасте от 70 до 79 лет имеют право оплачивать лишь половину взноса на капитальный ремонт», - отметила она.

Епифанова добавила, что ветераны труда и инвалиды первой и второй группы тоже имеют право на скидку в 50% при оплате капремонта.

Напомним, в феврале этого года в России приняли закон об изменениях в правилах сбора средств на капитальный ремонт многоквартирных домов. Теперь те, кто собирают деньги на спецсчет, будут платить на 10% больше. Таким образом, размер взноса увеличился с 50% до 60%.

Согласно действующему законодательству, жильцы многоквартирных домов могут выбирать один из двух способов, позволяющих распоряжаться средствами на капремонт - перечислять деньги региональному оператору или создать свой спецсчет.