Госдума приняла закон об увеличении порога взносов за капремонт

Государственная дума России приняла закон об изменениях в правилах сбора средств на капитальный ремонт многоквартирных домов. Теперь дома, которые собирают деньги на спецсчет, будут платить на 10% больше. Таким образом, размер взноса увеличился с 50% до 60%.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости рассказал, что сегодня существует проблема в МКД с домовым счетом, а именно недостаточные сборы и, как результат, нехватка средств на проведение работ.

По его словам, сейчас если владельцы спецсчета и собственники помещений в МКД не принимают никаких мер по повышению собираемости взносов, то фонд капитального ремонта со специального счета переходит на счет регионального оператора, и уже он обеспечивает собираемость.

Ранее юрист Петр Гусятников рассказал, что необходимо делать, если при покупке квартиры появились долги за ЖКХ. По словам специалиста, новый собственник вправе в течение трех лет оплатить задолженности только за капремонт.