Подлодка «Калуга» прошла проверку всех систем в Баренцевом море

Корреспондент «Звезды» Елена Сивонен побывала внутри подводной лодки «Калуга», когда ее экипаж проводил проверку всех технических средств и систем в Баренцевом море.

Корреспондент отметила, что на проверку ушло два с половиной часа. Это требует привлечения к работе всего личного состава. Среди необходимых задач - погружение и всплытие обратно.

Командир дизель-электрической подлодки «Калуга» Виталий Попов рассказал «Звезде» о ее преимуществах перед атомными подводными крейсерами. По его словам, она может выключить все свои системы и лечь на грунт, став абсолютно бесшумной.

Подводной лодке «Калуга» 35 лет. Неоднократно ее признавали лучшей на всем Северном флоте в части боевой подготовки. На счету - приз главкома ВМФ. Возможно, не последний. Ведь и сегодня подлодка в боевом строю.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.