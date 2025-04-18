МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Подлодка «Калуга» прошла проверку всех систем в Баренцевом море

Этой подводной лодке уже 35 лет. Подготовку ее экипажа неоднократно признавали лучшей на Северном флоте.
Елена Сивонен 2025-04-18 13:01:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Елена Сивонен побывала внутри подводной лодки «Калуга», когда ее экипаж проводил проверку всех технических средств и систем в Баренцевом море. 

Корреспондент отметила, что на проверку ушло два с половиной часа. Это требует привлечения к работе всего личного состава. Среди необходимых задач - погружение и всплытие обратно. 

Командир дизель-электрической подлодки «Калуга» Виталий Попов рассказал «Звезде» о ее преимуществах перед атомными подводными крейсерами. По его словам, она может выключить все свои системы и лечь на грунт, став абсолютно бесшумной. 

Подводной лодке «Калуга» 35 лет. Неоднократно ее признавали лучшей на всем Северном флоте в части боевой подготовки. На счету - приз главкома ВМФ. Возможно, не последний. Ведь и сегодня подлодка в боевом строю.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Северный флот #подлодка #наш эксклюзив #калуга
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 