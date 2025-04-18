В Москве в выходные воздух прогреется до июльских значений

Погода как в июле ожидается в Московском регионе в предстоящие выходные. По прогнозам синоптиков, днем воздух прогреется от +21 до +26 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог отметил, что Пасха в этом году может стать самой теплой в истории наблюдений.

«В выходные распогодится, и по климату наступит июль. По ночам не ниже +10...+15, в дневные часы воздух разогреется до +21...+26 градусов. Воскресение Христово будет самым теплым в истории регулярных метеоизмерений», - приводит слова специалиста РИА Новости.

Также синоптик не исключил вероятности повтора или падения рекордов тепла 1973 и 1995 годов.

Ранее в разговоре со «Звездой» главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова предупреждала о мокром снеге после летней погоды в апреле.