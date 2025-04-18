Штурмгруппы вошли в «город» с боевыми патронами на полигоне ЛенВО

На полигоне Ленинградского военного округа идет интенсивная подготовка военнослужащих к действиям в условиях, максимально приближенных к боевым. Корреспондент Александр Тарасенко увидел, как штурмовые группы, артиллеристы и гранатометчики отрабатывают навыки, а ветераны СВО осваивают новые специальности.

Под руководством инструкторов-ветеранов СВО штурмовики учатся совместным действиям в городских условиях - одна группа прикрывает огнем, другая продвигается вперед. Военнослужащие ведут стрельбу боевыми патронами.

Тем временем расчет автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя» поразил укрепленную цель на дистанции 400 метров с первого выстрела. Гранатометчики ведут огонь с закрытых позиций, а точность стрельбы корректируется с беспилотника.

«Гранатометчик должен быть выносливый человек, потому что таскать АГС-17 - это не такая простая задача, он должен быть с математическим складом ума. Потому что нужно постоянно проводить вычисления. И причем нужно это делать очень быстро», - пояснил инструктор с позывным Алтаец.

Минометные расчеты отработали скорость развертывания. Переход в боевое положение за минуту. При ведении огня учитывается сильный ветер. Минометчики быстро покидают позицию после выполнения задачи.

«Чем быстрее мы развернемся и выполним боевую задачу, тем быстрее мы сможем уйти с огневой позиции и тем самым спасти жизни товарищей, которым мы помогали, и сохранить свои», - говорит минометчик Скаут.

Участники СВО проходят курсы по востребованным специальностям. Операторы БПЛА учатся управлять разведчиками и ударными дронами, пулеметчики - работать с крупнокалиберными системами, санинструкторы - оказывать первую помощь под огнем. Через месяц они отправятся на передовую, чтобы применять новые навыки в реальных боевых действиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.