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Призывники отработали технику захвата зданий на полигоне ЛенВО

С военнослужащими по призыву Ленинградского военного округа на полигоне проводят занятия по начальной военной подготовке.
2024-12-06 16:53:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие по призыву Ленинградского военного округа проходят курс начальной военной подготовки. Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры занятий с призывниками на полигоне в Ленобласти.

В описании к видео сказано, что военнослужащие учатся передвижению, прикрытию и огневому подавлению условного противника в городской застройке, захвату зданий. Работа проходит в «двойках» и «тройках».

Занятия проводят инструкторы, получившие опыт в ходе боев в зоне проведения спецоперации. Особое внимание уделяется тактическому перемещению на поле боя. Каждый элемент упражнений неоднократно повторяется, свои действия бойцы оттачивают до автоматизма.

Напомним, военный призыв в России происходит два раза в год в одно и то же время: весенний - с 1 апреля по 15 июля, осенний - с 1 октября по 31 декабря. Жителей Крайнего Севера всегда призывают на месяц позже из-за климатических особенностей. Указ о призыве россиян на службу дважды в год подписывает президент РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #призыв #МО РФ #ЛенВО
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