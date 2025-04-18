На Кубани пострадавший от разлива мазута бизнес получил налоговую отсрочку

В Краснодарском крае предпринимателям, пострадавшим из-за разлива мазута, дали отсрочку до 25 декабря от уплаты ряда налогов и страховых взносов. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства Российской Федерации.

Послабления получили бизнесмены из санаторно-курортной отрасли, сфер туризма, развлечений и культуры. Данная мера коснется и тех, чья деятельность связана с парками, заповедниками, зоопарками и ботаническими садами.

Отсрочка распространяется на налог на имущество организаций и земельный налог, на авансовые платежи по этим налогам, а также страховые взносы, которые подлежат уплате с февраля по октябрь текущего года.

Напомним, 15 декабря прошлого года во время шторма в Керченском проливе были повреждены два российских танкера, перевозившие мазут. В результате крушения нефтепродукты попали в воду.

Катастрофа привела к сильному загрязнению побережья, а также к массовой гибели птиц и морских животных. Большие выбросы мазута зафиксировали в Анапском районе.