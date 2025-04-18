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Экипажи штурмовой авиации сожгли бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации

Удар нанесли в зоне ответственности группировки войск «Юг», отметили в МО РФ.
2025-04-18 10:29:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении бронетехники украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали летчики штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25. 

Уточняется, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Юг». Экипажи действовали парами, выполняя пуски авиационных ракет с малых высот. Удалось уничтожить не только бронетехнику, но и живую силу врага. 

Нанеся авиаудар, летчики выполнили противоракетный маневр. Они выпустили тепловые ловушки, чтобы не дать украинским ПЗРК поразить самолеты. После этого экипажи благополучно вернулись на аэродром, где техники принялись готовить Су-25 к новым боевым вылетам. 

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 разнес пункт временной дислокации боевиков в зоне спецоперации. Летчики использовали авиабомбы. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #Су-25 #спецоперация #штурмовая авиация #группировка юг
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