Минобороны России сообщило об уничтожении пункта временной дислокации украинских боевиков в зоне специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Отмечено, что цель, намеченная для удара, находилась в зоне ответственности группировки войск «Восток». Ее поражение подтверждено, согласно докладу разведки.

«Мне всегда нравилось небо. В школьные годы летал на сверхлегких самолетах. Поступив в соответствующее учебное заведение, стал летчиком на боевых самолетах», - признался старший летчик Су-34 Эдуард.

Истребительное сопровождение обеспечивал экипаж самолета Су-35С. На пилонах этого истребителя были подвешены управляемые ракеты класса «воздух-воздух».

В российском оборонном ведомстве отметили, что, выполнив боевую задачу, экипажи обоих самолетов благополучно вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в приграничье Курской области. Уточняется, что летчики применили авиационные ракеты в ходе нанесения удара.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.