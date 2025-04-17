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Экипаж Су-34 разнес пункт временной дислокации боевиков в зоне СВО

В ходе выполнения боевого задания Су-34 прикрывался экипажем истребителя Су-35С.
2025-04-17 15:14:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении пункта временной дислокации украинских боевиков в зоне специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. 

Отмечено, что цель, намеченная для удара, находилась в зоне ответственности группировки войск «Восток». Ее поражение подтверждено, согласно докладу разведки. 

«Мне всегда нравилось небо. В школьные годы летал на сверхлегких самолетах. Поступив в соответствующее учебное заведение, стал летчиком на боевых самолетах», - признался старший летчик Су-34 Эдуард. 

Истребительное сопровождение обеспечивал экипаж самолета Су-35С. На пилонах этого истребителя были подвешены управляемые ракеты класса «воздух-воздух». 

В российском оборонном ведомстве отметили, что, выполнив боевую задачу, экипажи обоих самолетов благополучно вернулись на аэродром. 

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в приграничье Курской области. Уточняется, что летчики применили авиационные ракеты в ходе нанесения удара.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #су-34 #спецоперация #группировка восток
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