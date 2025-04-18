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Небензя: прекращение огня на Украине на данном этапе нереалистично

О прекращении ударов по объектам энергетики России и Украины президенты Владимир Путин и Дональд Трамп договорились в ходе телефонного разговора 18 марта.
Ян Брацкий 2025-04-18 00:36:39
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Прекращение огня на Украине на данном этапе нереалистично, учитывая несоблюдение киевским режимом моратория на удары по энергетическим объектам. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«У нас была попытка ограниченного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В данных обстоятельствах говорить о прекращении огня просто нереалистично», - сказал дипломат по итогам закрытых консультаций в Совбезе ООН.

Напомним, в ходе телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта стороны договорились о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

В начале апреля в ходе заседания Совета безопасности РФ Министр обороны Андрей Белоусов доложил о несоблюдении киевским режимом моратория на такие удары. Глава оборонного ведомства рассказал президенту, что ВСУ атаковали объекты энергетики на территории России все это время и предоставил их подробный перечень.

Данный список Россия намерена передать госсекретарю США Марко Рубио, помощнику главы Белого дома по нацбезопасности Майку Уолтцу, а также представителям ООН и ОБСЕ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решение о продлении моратория на удары по объектам энергетики будет зависеть от Владимира Путина. Дальнейшие действия будут согласовываться после того, как Москва и Вашингтон обсудят все нарушения со стороны официального Киева, добавил он.

#Россия #Украина #сша #переговоры #СБ ООН #небензя #мораторий
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