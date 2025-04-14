Песков: продление моратория на удары по энергетике зависит от Путина

Решение о продлении моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины будет зависеть от президента России Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Дальнейшие действия будут согласовываться после того, как Москва обсудит с Вашингтоном все нарушения со стороны киевского режима, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что мораторий, по сути, не соблюдался украинской стороной, поэтому обмен информацией по этому вопросу с американцами необходим.

Договоренность о прекращении ударов по энергообъектам РФ и Украины истекает 16 апреля. Временный мораторий вводился на 30 дней начиная с 18 марта по итогам переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее отмечалось, что срок может быть продлен по взаимной договоренности. Также если одна из сторон нарушит мораторий, другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

О нарушении договоренностей и конкретном перечне нарушений доложил российскому лидеру Андрей Белоусов. Данный список Россия намерена передать помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу, а также госсекретарю Марко Рубио и российским представителям в ООН и ОБСЕ.

ВС РФ соблюдают мораторий и не наносят удары по объектам энергетики Украины, при этом Украина планомерно наносит удары по российской энергетической инфраструктуре, невзирая на собственные заявления о соблюдении ограничений на такие удары.