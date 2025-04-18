МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кировоградской области Украины арестовали крупное месторождение лития

Запасы лития на Полоховском месторождении составляют более 760 тысяч тонн эквивалента карбоната лития.
Дарья Ситникова 2025-04-18 01:54:32
© Фото: Peter Druk XinHua Global Look Press

Печерский районный суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения лития в Кировоградской области Украины. Об этом сообщило украинское издание NV.

«Печерский районный суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения в Кировоградской области по требованию офиса генпрокурора. Участки исследовало ООО "Укрлитийдобыча" Сергея Табалова», - заявили в сообщении, которые было опубликовано на сайте издания.

Со слов журналистов, компания оценила месторождение по международному стандарту JORK и готовилась к добыче лития. Арест произошел в рамках производства, расследуемого с 2016 года. В то время правоохранители завели дело по факту якобы незаконного получения разрешения на добычу лития. Спустя девять лет расследование было решено возобновить, хоть и компания заплатила 119 миллионов гривен в госбюджет, что в переводе 2,8 миллиона долларов, для специального разрешения.

Издание добавило, что действия прокуратуры остановили единственный проект в Украине с действующим специальным разрешением.

По данным геологоразведки, что запасы лития на Полоховском месторождении превышают 760 тысяч тонн эквивалента карбоната лития.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Киев могут подписать соглашение по полезным ископаемым Украины 24 апреля.

#Украина #литий #арест #суд #кировоградская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 