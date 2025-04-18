В Кировоградской области Украины арестовали крупное месторождение лития

Печерский районный суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения лития в Кировоградской области Украины. Об этом сообщило украинское издание NV.

«Печерский районный суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения в Кировоградской области по требованию офиса генпрокурора. Участки исследовало ООО "Укрлитийдобыча" Сергея Табалова», - заявили в сообщении, которые было опубликовано на сайте издания.

Со слов журналистов, компания оценила месторождение по международному стандарту JORK и готовилась к добыче лития. Арест произошел в рамках производства, расследуемого с 2016 года. В то время правоохранители завели дело по факту якобы незаконного получения разрешения на добычу лития. Спустя девять лет расследование было решено возобновить, хоть и компания заплатила 119 миллионов гривен в госбюджет, что в переводе 2,8 миллиона долларов, для специального разрешения.

Издание добавило, что действия прокуратуры остановили единственный проект в Украине с действующим специальным разрешением.

По данным геологоразведки, что запасы лития на Полоховском месторождении превышают 760 тысяч тонн эквивалента карбоната лития.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Киев могут подписать соглашение по полезным ископаемым Украины 24 апреля.