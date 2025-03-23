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Автомобилистов предупредил об обмане на сезонном техосмотре

Клиенту могут навязать лишние услуги под предлогом «надо срочно менять».
Виктория Бокий 2025-03-23 09:18:24
© Фото: Belkin Alexey news.ru Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

В автосервисах есть определенный список операций, которые производятся при каждом техобслуживании. А то, что сверх – должно быть согласовано, что в большинстве случаев и происходит. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Однако не исключены случаи, когда клиенту автосервиса звонят и пытаются навязать лишние услуги под предлогом «надо срочно менять».

«Когда звонят и говорят: “А у вас тут такое! Нужно срочно менять”, то тут есть опасность», - подчеркнул Моржаретто.

По словам собеседника телеканала, у клиента есть право отказаться. Но, если доверие к автосервису присутствует, то можно соглашаться с осторожностью.

«Даже свои люди, поскольку они на этом зарабатывают деньги, предлагают услуги, по большому счету не очень нужные», - отметил автоэксперт.

Необходимо быть внимательным, так как любые предлагаемые услуги напрямую касаются денег. Нужно соглашаться только на то, что вам и вашему автомобилю действительно необходимо.

#Автомобиль #техосмотр #автоэксперт #наш эксклюзив #автосервис #техобслуживание
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