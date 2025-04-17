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Стало известно, как познакомились исполнители теракта в «Крокусе»

Четверо непосредственных исполнителей теракта приехали из разных мест и встретились в Москве за пару дней до нападения.
Ирина Егорова 2025-04-17 08:05:51
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Исполнители теракта в красногорском «Крокус Сити Холле» познакомились друг с другом за пару дней до нападения, до этого их координировали отдельно по переписке в Telegram. Об этом рассказал адвокат одного из обвиняемых, Далерджона Мирзоева, Олег Власов.

«Они встретились в Москве всего за несколько дней до нападения, приехав из разных мест. Мой подзащитный приехал из Новосибирска», - передает РИА Новости.

Ранее Власов рассказывал, что обвиняемые также присматривались к Красной площади, московской синагоге и ТРЦ «МЕГА Белая дача». По словам правозащитника, в самом «Крокусе» они появлялись заранее, изучали обстановку. Также он уточнил, что главным мотивом обвиняемых были деньги. Одному из них, по его показаниям, предлагали за нападение 500 тысяч.

Четверо предполагаемых исполнителей теракта в «Крокусе» - Далерджон Мирзоев*, Саидакрам Рачабализода*, Шамсидин Фаридуни и Мухамадсобир Файзов* - арестованы до 22 мая. Злоумышленникам грозит пожизненное тюремное заключение.

Сейчас у стен сгоревшего здания концертного зала установили мемориал в память о жертвах трагедии. Его открыли в первую годовщину теракта. В результате атаки 22 марта 2024 года погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 500 пострадали. Всего задержаны более 20 человек, следователи провели более 20 обысков, 65 осмотров места происшествия и более 650 судебных экспертиз.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Москва #Теракт #терроризм #адвокат #обвиняемые #Крокус сити холл
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