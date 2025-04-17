NYT: Израиль планировал атаковать ядерные объекты Ирана в мае

Израиль, рассчитывая на поддержку США, разработал план по атаке на иранские ядерные объекты в мае. Однако президент США Дональд Трамп не разрешил израильскому государству реализовать запланированные действия. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Трамп принял решение после месяцев внутренних переговоров о том, следует ли идти по пути дипломатии с Ираном или поддержать Израиль», - уточнило издание.

Израиль отказался от планов из-за главы Белого дома и переговоров в последние недели между представителями американской администрации и Тегерана.

По данным газеты, израильские чиновники были готовы атаковать иранские ядерные объекты в мае и надеялись на помощь США. Целью Израиля было откинуть ядерную программу исламской республики Тегерана на год назад.

Ранее Иран выразил свою готовность вернутся к уровням обогащения урана, предусмотренные ядерной сделкой в 2015 году, если США отменят часть санкций.