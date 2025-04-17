DM: ученые нашли признаки жизни на планете в 124 световых годах от Земли

Ученые нашли признаки жизни на далекой планете в созвездии Льва. Речь о К2-18b, которая находится в 124 световых годах от Земли.

Планета покрыта океанами, вращается вокруг красного карлика, в два раза превышает в размерах Землю. Один год на ней проходит всего за 33 дня, пишет Daily Mail.

По словам ученых, на поверхности планеты могут находиться некие органические соединения, которые в земных условиях вырабатываются только живыми организмами, такими как фитопланктон.

Пока одни ученые ломают головы над загадкой далекой планеты, их китайские коллеги изучают гораздо более близких соседей Земли по Солнечной системе.

Ранее сообщалось, что китайский марсоход «Чжужун» обнаружил на красной планете нечто похожее на побережье древнего океана. Сейчас они изучают осадочные отложения, которые напоминают прибрежные отложения Земли. Собранные данные свидетельствуют в пользу того, что на Марсе когда-то могла быть вода.