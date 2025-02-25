Китайский марсоход обнаружил побережье древнего океана

Китайские ученые обнаружили на Марсе нечто похожее на побережье древнего океана. К такому выводу они пришли в результате анализа данных, собранных марсоходом «Чжужун». Результаты их работы опубликованы в американском научном журнале исследований PNAS.

«Наши выводы не только подтверждают существование древнего марсианского океана на северных равнинах, но также и дают важнейшее представление об эволюции окружающей среды Марса», - говорится в публикации.

Дело в том, что ученые с помощью радиолокационных данных, собранных марсоходом, обнаружили в южной части равнины Утопия осадочные отложения. По структуре они напоминают прибрежные отложения на Земле, что говорит в пользу версии о существовании большого водоема на этом месте. Как предположили специалисты, эти отложения были образованы волнами древнего океана и состоят из песка и гравия, перенесенных приливными течениями.

Ранее NASA опубликовало фото льда на Марсе. Несмотря на то, что внешне он напоминает снег на Земле, это - лед из углекислого газа, который покрывает южный полюс Марса слоем в 8 метров.