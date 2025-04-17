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Mysl Polska: Украина сознательно провоцировала конфликт с Россией

В Польше прокомментировали роль Украины в конфликте с Россией.
Дарья Ситникова 2025-04-17 04:01:31
© Фото: Nazar Furyk ZUMAPRESS.com Global Look Press

Украинские власти осознавали последствия от попыток вступления в НАТО, но все равно продолжали провоцировать Россию на конфликт. Об этом сообщило издание Mysl Polska.

«Предпринимая шаги по вступлению в НАТО, Украина сознательно провоцировала конфликт и была пресловутым полезным идиотом», - добавили в статье.

Издание отметило, что этому свидетельствовало строительство системы военных укреплений по всей стране, привлечение иностранных военных советников, а также перевооружение собственной армии и ее подготовка к противостоянию с войсками РФ.

Также в материале указывают, что политическое руководство Украины понимало уровень риска противостояния с Россией на правах сторонника НАТО, а население было заманено обещаниями о высоком уровне жизни при вступлении в ЕС.

Ранее генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что Украине не обещали членство в НАТО в случае мирного соглашения. По его словам, на повестке дня также остается вопрос, касаемо членства Киева в НАТО.

#Россия #Украина #Польша #НАТО #конфликт #Рютте
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