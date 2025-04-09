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Израиль сообщил о захвате обширных территорий в секторе Газа

ЦАХАЛ продолжает обстреливать территории палестинцев.
Константин Денисов 2025-04-09 21:28:12
© Фото: Mohammed Nasser, Keystone Press Agency, Globallookpress

Израиль захватил обширные территории в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны, приводя слова главы ведомства Исраэля Каца.

Кроме того, Кац сообщил о расширении зоны безопасности, поскольку ХАМАС по-прежнему отказывается освобождать заложников.

«Население Газы эвакуируется из зон боевых действий, а многие районы захватываются и присоединяются к зонам безопасности Государства Израиль, в результате чего сектор Газа становится меньше и изолированнее», – сказал Кац.

Министр пообещал и дальше продолжать боевые действия вплоть до полного разгрома противника, если заложников так и не освободят.

7 апреля ЦАХАЛ сообщала об уничтожении пусковых установок ХАМАС в Газе.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #ХАМАС
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