Израиль сообщил о захвате обширных территорий в секторе Газа

Израиль захватил обширные территории в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны, приводя слова главы ведомства Исраэля Каца.

Кроме того, Кац сообщил о расширении зоны безопасности, поскольку ХАМАС по-прежнему отказывается освобождать заложников.

«Население Газы эвакуируется из зон боевых действий, а многие районы захватываются и присоединяются к зонам безопасности Государства Израиль, в результате чего сектор Газа становится меньше и изолированнее», – сказал Кац.

Министр пообещал и дальше продолжать боевые действия вплоть до полного разгрома противника, если заложников так и не освободят.

7 апреля ЦАХАЛ сообщала об уничтожении пусковых установок ХАМАС в Газе.