NBC: стала известна причина смерти актрисы Мишель Трахтенберг

Причиной смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг стали осложнения, вызванные диабетом. Об этом сообщил телеканал NBC, ссылаясь на офис судебно-медицинской экспертизы города Нью-Йорка.

«Актриса Мишель Трахтенберг умерла от осложнений, вызванных диабетом»,- добавили в материале.

Неназванный источник также подтвердил телеканалу, что Трахтенберг перенесла пересадку печени незадолго до смерти.

Американская актриса и телеведущая Мишель Трахтенберг умерла 26 февраля в возрасте 39 лет. Многим она запомнилась по своим ролям в фильме «Евротур», а также в сериалах «Баффи - истребительница вампиров», «Сплетница» и «Доктор Хаус».

Точную причину смерти актрисы не смогли установить из-за отказа семьи от процедуры вскрытия по религиозным соображениям.