Причину смерти актрисы Трахтенберг не установили из-за отказа от вскрытия

Точная причина смерти известной американской киноактрисы Мишель Трахтенберг останется неустановленной. Это связано с тем, что родственники артистки отказалась от вскрытия тела, сообщает портал Deadline.

В публикации подчеркивается, что судмедэксперты все равно бы провели процедуру в случае появления подозрений на убийство. Однако они не возникли.

«Семья просила не проводить вскрытие по религиозным соображениям», - утверждают журналисты.

Напомним, о смерти Мишель Трахтенберг стало известно накануне. Многим актриса запомнилась по своим ролям в фильме «Евротур», а также сериалах «Баффи - истребительница вампиров», «Сплетница» и «Доктор Хаус».