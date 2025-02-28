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Причину смерти актрисы Трахтенберг не установили из-за отказа от вскрытия

Семья отказалась от процедуры по религиозным соображениям.
Сергей Лебедев 2025-02-28 14:28:31
© Фото: Hubert Boesl, C3396, Global Look Press

Точная причина смерти известной американской киноактрисы Мишель Трахтенберг останется неустановленной. Это связано с тем, что родственники артистки отказалась от вскрытия тела, сообщает портал Deadline.

В публикации подчеркивается, что судмедэксперты все равно бы провели процедуру в случае появления подозрений на убийство. Однако они не возникли.

«Семья просила не проводить вскрытие по религиозным соображениям», - утверждают журналисты.

Напомним, о смерти Мишель Трахтенберг стало известно накануне. Многим актриса запомнилась по своим ролям в фильме «Евротур», а также сериалах «Баффи - истребительница вампиров», «Сплетница» и «Доктор Хаус».

 

#в стране и мире #актриса #Голливуд #Евротур #вскрытие #Мишель Трахтенберг
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