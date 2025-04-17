МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин обсудил с Токаевым энергетику и переговоры с США

Лидеры двух стран отметили важность приближающегося празднования 80-летия Победы.
Владимир Рубанов 2025-04-17 21:49:40
© Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили вопросы энергетики. Кроме того, Владимир Путин оценил ход российско-американского диалога.

Лидеры двух стран отметили значимость приближающегося празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В праздничных мероприятиях, которые пройдут в Москве 9 Мая, будет присутствовать Касым-Жомарт Токаев.

На День Победы в российскую столицу съедутся главы многих государств. В частности, ожидается визит председателя КНР Си Цзиньпина, лидеров стран СНГ и словацкого премьер-министра Роберта Фицо, несмотря на давление на него со стороны Еврокомиссии.

#сша #Владимир Путин #Казахстан #Касым-Жомарт Токаев #Энергетика #телефонный разговор
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 