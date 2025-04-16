Ковать победу в тылу: внучка рассказала о своей бабушке из прачечного отряда

До празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне остается 24 дня. Ровно 80 лет назад советские части овладели южными подступами Германии. Разгромлены 32 дивизии противника, уничтожены и захвачены 1 300 танков и множество другой боевой техники. О подвигах своих родственников - участников Великой Отечественной войны рассказывают сотрудники телеканала «Звезда» в рамках проекта «Наследники Победителей».

«Мою двоюродную бабушку известие о войне застало в Свердловске. Она как раз тогда устроилась работать на почту. Все планы на мирную жизнь разрушились. Она решила пойти на фронт, записалась в добровольцы, ей на тот момент было 19 лет», - рассказала редактор телеканала «Звезда» Ирина Измайлова.

Бабушка Ирины попала в 75-й полевой прачечный отряд, где приходилось стирать не только солдатскую одежду, но и белье из госпиталей, перевязочный материал.

«Приходилось нагревать воду в огромных бочках, не всегда успевали это делать и стирали в холодной, даже ледяной воде», - вспоминает сотрудница телеканала.

Сперва чистое белье забирали на машинах, но потом они стали нужнее фронту и в отряд прислали лошадей.

«Бабушка легко нашла общий язык с животными, научилась их запрягать, ездила в лес за дровами, в продовольственный отдел за продуктами. Она была жизнерадостным человеком до конца своих дней. Ее не стало в прошлом году, она дожила до 102 лет», - рассказала Ирина.

Редактор добавила, что о героях, которые ковали победу в тылу, надо говорить больше и дольше, чтобы сохранять историческую память о них.

Напомним, ранее о своем прадедушке рассказала ведущая новостей Мария Семенова. Семен Борисович всю войну служил в партизанском отряде, уничтожая немецко-фашистских захватчиков.