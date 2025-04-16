В Иране заявили, что Россия и КНР могут быть гарантами соглашения с США

Россия и Китай могут выступить гарантами на переговорах между США и Ираном, темой которых станет отказ официального Тегерана от создания атомного оружия.

С таким заявлением выступил член парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Абольфазл Зохреванд.

«Господин Трамп... заявил, что единственная проблема для него - чтобы Иран не шел к созданию (атомной - прим. ред.) бомбы... Россия и Китай являются членами ДНЯО и постоянными членами Совбеза: они могут в качестве гарантов принять активное участие в соглашении между Ираном и США», - сказал Зохреванд в интервью РИА Новости.

Кроме того, по мнению иранского политика, Москва и Пекин «сработают хорошо» и эпоха однополярного мира во главе с Вашингтоном прекратит свое существование.

Напомним, первый раунд американо-иранских переговоров состоялся 12 апреля в Омане. Делегацию США возглавил спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф, иранские интересы отстаивал глава МИД Аббас Аракчи. На переговорах стороны подробно обсудили ситуацию вокруг иранской ядреной программы.

Ранее стало известно, что на встрече в Омане Иран поставил несколько условий для ограничения своей ядерной программы. Тегеран потребовал ослабления американских санкций против атомного сектора, разморозки миллиардных активов, а также отказа Вашингтона от давления на покупателей иранской нефти в Китае. Взамен Иран готов вернуться к согласованным в 2015 году уровням обогащения урана.