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Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Представитель МИД России награждена за вклад в реализацию внешнеполитического курса.
Владимир Рубанов 2025-04-17 17:03:43
© Фото: МИД России

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени официального представителя МИД Марию Захарову. Указ о награждении размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Директор Департамента информации и печати МИД РФ награждена за вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Мария Захарова родилась в 1975 году, окончила МГИМО в 1998 году по специальности «журналист-международник». Владеет английским и китайским языками. Имеет дипломатический ранг посла.

После университета работала в МИД России редактором «Дипломатического вестника», начальником отдела мониторинга СМИ Департамента информации и печати.

В период с 2005 по 2008 год была главой пресс-службы постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке.

В 2008-2011 годах работала на различных позициях в центральном аппарате министерства.

С 2011 по 2015 год Захарова занимала должность заместителя директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел.

Ранее сообщалось, что глава государства подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели, погибших от удара украинских боевиков.

#Мария Захарова #Владимир Путин #МИД России #указ #за заслуги перед отечеством #орден
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