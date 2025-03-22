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В СК объяснили важность ужесточения правил для самокатчиков

Для этого ведомство предложило внести правки в ФЗ о безопасности дорожного движения и определить подкатегории транспортных средств в зависимости от мощности.
Елизавета Кондрикова 2025-03-22 15:40:10
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В СК России вслед за Госдумой предложили отнести электросамокаты к транспортному средству, определив категории средств в зависимости от их мощности, так как определенные модели СИМов имеют скорость и мощность, сопоставимые с мопедами. В таком случае самокатчикам придется иметь водительские права для управления СИМ.

«Например, для управления средствами мощностью до 0,25 киловатт потребуется подкатегория прав М1 и достижение возраста 16 лет. До 4 киловатт и свыше этого значения потребуются права категории “мопеды и мотоциклы”», - пояснила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Предлагается внести правки в ФЗ о безопасности дорожного движения. В таком случае буде обеспечено правовое регулирование в этой сфере, добавили в пресс-службе ведомства. Это необходимо в случае правонарушений, совершаемых водителями электросамокатов, - сейчас их нельзя привлечь к ответственности по статьям УК РФ.

Напомним, ранее о такой возможности заявили в Госдуме, однако добавили, что подобные нововведения будут приниматься поэтапно. В частности, уже к летнему сезону планируется установить минимальный возраст для управления электросамокатами.

В столице сезон проката велосипедов и электросамокатов открылся на прошлой неделе, раньше обычного из-за теплой погоды.

#СК РФ #наш эксклюзив #водительские права #светлана петренко #транспортное средство #самокаты
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