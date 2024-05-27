Лавров объяснил идею исключить «Талибан»* из запрещенных организаций

Идея исключить движение «Талибан»* (запрещено в России) из списка запрещенных организаций объясняется тем, что он обладает реальной властью в Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Они являются реальной властью. Афганистан нам небезразличен», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Данную инициативу ранее огласил директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. По его словам, министерство занимает «позитивную» позицию по этому вопросу.

Афганское радикальное движение «Талибан»* признано террористической организацией в России с 2003 года. В 2021 году талибы пришли к власти в Афганистане. Их правительство не признано также и на Западе. Без исключения движения из списка невозможно говорить о признании власти талибов.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.