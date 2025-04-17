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Парламент Литвы разрешил аннулировать ВНЖ россиян за поездки на родину

Данная мера не будет распространяться на работников компаний, осуществляющих перевозки.
Сергей Лебедев 2025-04-17 17:50:41
© Фото: Tejas Sandhu, Keystone Press Agency, Globallookpress

Литовский парламент в четверг ужесточил национальные санкции против россиян. Власти страны получили право лишать вида на жительство (ВНЖ) граждан РФ, если они ездили на родину или в Белоруссию чаще одного раза за последние три месяца. Об этом сказано в заявлении сейма. 

Данная мера не распространяется на работников компаний, осуществляющих перевозки. Также обещают не лишать ВНЖ тех, кто ездил в Россию или Белоруссию «по объективным причинам, которые не зависят от гражданина РФ».

Ранее премьер-министр страны Гинтаутас Палуцкас выступал против ужесточения санкций в отношении россиян. По его словам, имевшиеся ограничения были «сбалансированными».

Более того, политик отметил, что ненормально видеть шпиона в каждом приезжающем.

#в стране и мире #санкции #Сейм #Литва #Парламент #внж
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