В России запустят систему проверки данных из резюме соискателя

Работодатели смогут проверять данные из резюме соискателей через государственные информационные системы (ГИС). Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме Data Fusion.

Министр рассказал, что в этом году будет реализовано несколько проектов по взаимодействию бизнеса с данными из ГИС. Один из них - кадровый.

Работодатель должен иметь возможность проверить данные в резюме кандидата, сказал Шадаев. Подтверждение опыта, стажа и образования должно быть простым и удобным.

Соискатель должен дать разрешение на проверку. Для этого он будет принимать и подтверждать запрос от работодателя.

Этот механизм упростит наем и проверку кандидатов, сделает рынок более открытым, сказал министр.

Ранее эксперты назвали оптимальное время года для поиска работы. Активность на рынке труда значительно снижается летом, когда наступает период отпусков.