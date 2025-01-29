Эксперт объяснил, почему DeepSeek обрушил акции мировых техногигантов

Чат-бот DeepSeek показал всему миру, что развитие искусственного интеллекта и технологические прорывы возможны не только за счет увеличения энергии и вычислительных мощностей. Именно это вызвало настоящую панику на биржевом рынке. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил директор центра стратегической аналитики и больших данных ВШЭ Константин Вишневский.

«Технологические прорывы возможны не только за счет увеличения мощностей и энергии, но и за счет эффективности. Даже при ограниченных ресурсах. Поэтому, как решили на рынках, может сильно упасть спрос на графические процессоры», - отметил собеседник.

В итоге рухнули акции энергетических компаний и производителей графических процессоров и литографического оборудования. Ситуацию усугубила и новость о том, что китайские власти выделят триллион юаней на развитие искусственного интеллекта.

«Это в 3-3,5 меньше, чем анонсировали в США, но при этом это очень много. И вот вся эта совокупность событий вызвало такую нервозность на рынках», - подчеркнул Константин Вишневский.

Напомним, ранее малоизвестный китайский чат-бот DeepSeek буквально «взлетел» на вершину популярности. Вслед за этим обрушились акции многих технологических компаний.

Продукт специалистов из Поднебесной не просто не уступает конкурентам, но и во многом превосходит их. Более того, он оказался в разы дешевле в плане разработки.