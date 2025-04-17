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Шеф-повар объяснил, как быстро и без химии сделать краску для яиц к Пасхе

Яйца можно покрасить в любой цвет натуральными ингредиентами, от луковой шелухи до свеклы.
Виктория Бокий 2025-04-17 14:48:24
© Фото: IMAGO, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Текущая неделя - Страстная. Уже в предстоящее воскресенье, 20 апреля, православные христиане будут отмечать праздник Светлой Пасхи. За несколько дней до праздника начинается приготовление и украшение традиционных угощений - куличей и яиц. О способе покраски пасхальных яиц натуральными красителями, которые есть в любом продуктовом магазине, рассказал в разговоре со «Звездой» известный шеф-повар и блогер Евгений Овчаров.

Самый простой и классический способ - это луковая шелуха, которая быстро окрашивает яйца в насыщенный темно-коричневый цвет.

«Собираем шелуху от лука, потом кладем ее в кастрюлю, заливаем водой и сверху укладываем яйца», - объяснил собеседник телеканала.

Второй способ - свекла или свекольный сок. По словам специалиста, если вы выбираете этот метод, то яйца можно не варить в овощном соке. Их достаточно отварить в обычной воде, после чего опустить в свежевыжатый свекольный сок еще горячими.

Если хочется сделать пасхальные яйца зелеными, то для этого понадобятся щавель или шпинат. Их листья необходимо превратить в кашицу, а после опустить в нее вареные яйца.

Также шеф-повар напомнил, что пасхальные яйца могут быть украшены разными узорами. Для этого не обязательно использовать искусственный краситель, достаточно обычного воска.

«Нужно взять яйцо перед тем, как его варить, потом воск и кисточкой нарисовать им узоры. Когда воск застынет, яйца нужно опустить в ту же луковую шелуху, и можно еще добавить несколько капель уксуса в воду, чтобы закрепить рисунок», - рассказал блогер.

Когда воск стает, там, где был рисунок, останется светлый узор, а само яйцо будет темным.

А что касается куличей и того, как их выбирать, «Звезде» рассказали в пресс-службе Роскачества. По их информации, при выборе пасхального хлеба нужно обращать внимание не только на его состав и маркировку на упаковке, но и на внешний вид. Трещины на верхушке и корпусе могут указывать на нарушения технологического процесса производства. Также в подгоревших куличах отмечают повышенный уровень канцерогенов и токсичного акриламида.

#подготовка #Пасха #наш эксклюзив #Шеф-повар #натуральные продукты #пасхальные яйца
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