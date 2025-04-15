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В Роскачестве призвали не покупать потрескавшиеся или подгорелые куличи

В этом году православные христиане празднуют Пасху 20 апреля.
Лиза Губина 2025-04-15 15:41:09
© Фото: Belkin Aleksey, news.ru, Global Look Press

При выборе кулича на Пасху важно обращать внимание не только на его состав и маркировку на упаковке, но и на внешний вид - трещины на верхушке и корпусе могут говорить о нарушении технологического процесса производства, а в подгоревших куличах отмечают повышенный уровень канцерогенов и токсичного акриламида, такие продукты покупать не стоит, предупредило Роскачество в разговоре со «Звездой».

«Возьмите кулич в руку и попробуйте соотнести его вес с объемом. Он не должен быть очень большим и пышным, если вес маленький. Если кулич слишком маленький, но при этом тяжелый - он может быть не пропечен», - отметила пресс-служба организации.

Роскачество также обратило внимание на срок годности кулича - в среднем он составляет 15 дней, однако в отдельных случаях может достигать 40 суток.

«Бывает, что кулич хранится еще дольше, это достигается за счет использования при их упаковке специальных материалов, обладающих барьерными свойствами, и очень низкого содержания так называемой активной воды, что достигается за счет использования влагоудерживающих агентов», - добавили в пресс-службе.

Напомним, в этом году православные христиане празднуют Пасху 20 апреля. Ранее «Звезда» напоминала, что этот день не стоит совмещать с посещением могил близких. Открытое поминовение усопших возобновляется через неделю после Пасхи. В день под названием Радоница - в этом году он выпадает на 29 апреля - уже можно совершать панихиды и другие молитвословия об усопших и посещать могилы своих родных.

#Пасха #наш эксклюзив #роскачество #куличи #православные христиане #выбор кулича
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