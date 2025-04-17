Глазьева назначат новым госсекретарем Союзного государства

Новым государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии станет экономист Сергей Глазьев. Об этом сегодня сообщил президент РБ Александр Лукашенко, пишет БелТА.

«Мы договорились с Владимиром Владимировичем, что ваш вклад в строительство Союзного государства должен быть весомым», - сказал лидер республики на встрече с экономистом.

На посту госсекретаря Глазьев сменит Дмитрия Мезенцева. Последнего президент России в четверг назначил своим представителем в Конституционном суде РФ.

Напомним, что Сергей Глазьев с 2012 по 2019 год был советником Владимира Путина. В начале 90-х он возглавлял Министерство внешних экономических связей России.