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Путин назначил Мезенцева полномочным представителем президента в КС

Указ вступил в силу с сегодняшнего дня.
Сергей Лебедев 2025-04-17 10:56:50
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Российский президент Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева своим полномочным представителем в Конституционном суде РФ. Соответствующий документ глава государства подписал сегодня, 17 марта.

«Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», - отмечено в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Напомним, что Мезенцев также является государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии. На этом посту он находится с 19 марта 2021 года.

До этого дипломат в течение двух лет был чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии.

#Россия #Владимир Путин #Конституционный суд #Дмитрий Мезенцев #представитель
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