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Украинский пикап привел дроны ВС РФ к пункту временной дислокации

Пункт временной дислокации и пикап врага уничтожены.
2025-04-14 08:18:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что операторы БПЛА засекли вражеский пикап в ходе воздушной разведки. После обнаружения было принято решение не сразу атаковать машину, а продолжить сопровождать ее.

Такое решение оказалось успешным. Пикап противника привел российскую разведку к пункту временной дислокации, где украинские боевики планировали ротацию личного состава.

Военнослужащие ВС РФ передали координаты объекта в штаб, после чего расчеты ствольной артиллерии ударили точно в цель.

На кадрах, которыми поделилось российское оборонное ведомство, видно, как FPV-дрон стремительно летит к цели и точным попаданием уничтожает пикап ВСУ.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#ВС РФ #ДНР #ВСУ #спецоперация #Пункт временной дислокации #пикап всу
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