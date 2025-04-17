На ЗАЭС рассказали о радиационном фоне после атаки дрона

Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения Запорожской АЭС находится в норме после атаки ВСУ. Об этом в разговоре со «Звездой» сообщила пресс-секретарь ЗАЭС Евгения Яшина.

По словам представительницы станции, пострадавших, а также разрушений в результате случившегося нет.

«Дрон был нейтрализован в 300 метрах от промплощадки, рядом с корпусом “Г” уникального тренажерного центра Запорожской станции», - сказала Яшина.

Она подчеркнула, что удары украинских боевиков являются нарушением принципов безопасности, установленных МАГАТЭ при Совете Безопасности ООН.

Напомним, что сегодня была пресечена попытка ВСУ атаковать Запорожскую АЭС. Вражеский дрон сбили рядом с корпусом, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.