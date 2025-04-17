МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дрон ВСУ сбили в 300 метрах от Запорожской АЭС

ВСУ своими попытками атаковать Запорожскую АЭС нарушают принципы обеспечения ядерной безопасности и безопасности самой атомной станции.
Виктория Бокий 2025-04-17 11:02:04
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Украинские боевики атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба станции.

Отмечается, что вражеский беспилотник нейтрализовали в 300 метрах от ЗАЭС, рядом с корпусом «Г», где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

По данным пресс-службы атомной электростанции, в результате атаки никто не пострадал. Сама станция не получила повреждений.

На ЗАЭС находятся инспекторы МАГАТЭ, о произошедшем их уведомили.

Напомним, что попытки ВСУ атаковать атомную станцию - это прямое нарушение семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности самой ЗАЭС, которые установило МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.

#бпла #ВСУ #атака #Атомная электростанция #Запорожская АЭС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 