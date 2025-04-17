Дрон ВСУ сбили в 300 метрах от Запорожской АЭС

Украинские боевики атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба станции.

Отмечается, что вражеский беспилотник нейтрализовали в 300 метрах от ЗАЭС, рядом с корпусом «Г», где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

По данным пресс-службы атомной электростанции, в результате атаки никто не пострадал. Сама станция не получила повреждений.

На ЗАЭС находятся инспекторы МАГАТЭ, о произошедшем их уведомили.

Напомним, что попытки ВСУ атаковать атомную станцию - это прямое нарушение семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности самой ЗАЭС, которые установило МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.