Путин освободил Мезенцева от обязанностей посла РФ в Белоруссии

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла РФ в Белоруссии. Документ с указом опубликован на сайте правовой информации.

«Освободить Мезенцева Дмитрия Федоровича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Белоруссия», - говорится в документе.

В начале марта Мезенцев заявлял о том, что Запад стремится не допустить сближения России и Белоруссии. Дипломат отметил, что навязывание модели, с которой «должен согласиться тот или иной партнер из постсоветских республик, а если нет, то угрозы и санкции только возрастают» - тупиковый путь, который ни к чему не приведет, но и одну, и другую сторону сделает беднее.